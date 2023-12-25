"Его трансфер – это только цена вопроса. Однако, учитывая серьезные задачи, которые стоят перед Шахтером в УПЛ и в Лиге Европы, оптимальный вариант – оставить Судакова, и вернуться к его продаже летом. Судаков, безусловно, большой талант, видит поле, как будто с высоты, но пока что ему не хватает стабильности.

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Предстоящие полгода могут пойти на пользу Шахтеру и Судакову, который наберет форму и покажет себя более ярко. Сравнивать его ситуацию с уходом Трубина неправильно. Трубин не подписывал новый контракт, а у Судакова соглашение с Шахтером будет действовать еще долго.

Где гарантия, что продав Судакова, например, за 40 млн евро, Шахтер, из-за проигрыша чемпионства и неудачи в еврокубках, потеряет те же самые 40 миллионов, а то и больше? Думаю, Судакова сейчас не отпустят", – поделился Бабич в интервьюFootboom.

Напомним, Судаков в нынешнем сезоне провел 18 матчей, оформив 3 гола и один ассист. Действующее соглашение хавбека с Шахтером рассчитано до июня 2028 года, а цена по Transfermarkt составляет 18 млн евро.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?