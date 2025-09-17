Вчера, 16 сентября, Бенфика начала свой путь в основном этапе Лиги чемпионов поражением от Карабаха со счетом 2:3. В стартовом составе португальского клуба вышли сразу двое украинцев – Георгий Судаков и Анатолий Трубин. Украинский голкипер получил самую высокую оценку среди игроков Бенфики, тогда как бывшему хавбеку Шахтера немного досталось, даже несмотря на ассисты на оба гола, второй из которых позже не был засчитан.

Бенфика уже нашла нового наставника – Судаков и Трубин могут оказаться под руководством легенды

"Что было бы с Бенфикой без великолепного вратаря? Украинец не был виноват ни в одном из трех голов Карабаха и сделал два сейва, которые спасли команду от еще большего поражения. Счастливые минуты для Бенфики имели номера 33 и 45. Именно в эти моменты Карабах был очень близок к голу, и Трубин отразил два решающих удара.

Первый сейв даже завершился попаданием мяча в левую стойку! Тот, кто думал, что для него будет спокойная ночь, ошибался. Против соперника из второго (или третьего?) европейского дивизиона Трубин был вынужден быть начеку. И он был таким. Не из-за него, конечно, разгорелся скандал на Эстадио да Луш", – пишет издание A Bola об игре Трубина.

"Десятый номер вышел в старте и начал матч активно, подав угловой, который завершился голом Барренечи. Он также участвовал во втором голе, когда Павлидис пытался отдать пас, а защитники Медина и Мустафазаде дали ему шанс завершить атаку. Игрок очень уверенно контролирует мяч, но этого мало. Нужно бегать, бороться и действовать в обороне. Остается вопрос: или он еще не в оптимальной форме, или ситуация в Украине влияет на его игру, или это просто его стиль – отличное владение мячом и слабая игра без него", – добавило издание, описывая игру Судакова.

Стоит добавить, что Трубин получил оценку 7, а Судаков – 5.

Карабах шокировал Бенфику в украинском шоу на Да Луж, Опорочив Судакову дебют мечты – Кащук принес победу после 0:2