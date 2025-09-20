"У меня фантастические ощущения. Хочу поблагодарить всех товарищей по команде, а также болельщикам, которые оказали фантастическую поддержку после неудачных результатов (поражений от Санта-Клары в чемпионате и Карабаха в Лиге чемпионов).

Судаков сделал для Моуринью все – Жозе аж зафутболил бутылку, Трубина спасла "подруга", Бенфика с разгромом

Теперь нам нужно расти вместе с новым тренером. Я также хочу поблагодарить Бруну Лаже; мое время с ним было коротким, но важным. Теперь у нас новый тренер, Жозе Моуринью, все его знают... Я могу только поблагодарить всех игроков и болельщиков

Работа с Моуринью – для меня это мечта, ставшая реальностью. Я не мог в это поверить, но это правда, и, конечно же, хочу расти вместе с ним, усердно работать каждый день. Верю, что мы можем достичь чего-то особенного, как Жозе Моуринью.

Я очень счастлив. Первый гол, первая победа, но все это удовольствие я разделю с товарищами по команде. Три дня назад родилась моя дочь, и это дни большой любви", – цитирует Судакова A Bola.

Напомним, в матче против Авеша украинец забил гол и получил приз лучшему игроку матча.

