Вест Хэм рассматривает возможность подписания полузащитника Шахтера Георгия Судакова. Как сообщает инсайдер лондонского клуба ExWHUEmployee, "молоты" уже контактировали с посредниками, чтобы выяснить условия потенциальной сделки.

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Впрочем, несмотря на интерес, Судаков пока не является среди главных целей Вест Хэма. "Судакова нам предложили. Его высоко ценят в клубе, но пока он считается слишком дорогим. В списке потенциальных подписаний есть другие кандидаты, которые стоят выше. Если они отпадут, Судаков снова станет актуальным вариантом", – объясняет источник.

Как отмечает аккаунт Hammer_On_X, сумма трансфера может составить примерно 35 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает Судакова в 32 миллиона евро. Контракт игрока с Шахтером действует до 2028 года.

Напомним, что в свое время за Вест Хэм выступал украинец Андрей Ярмоленко – с 2018 по 2022 год он провел за клуб 86 матчей.

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