"Футбол 24" разобрал выступления украинцев за рубежом, в частности в чемпионате Англии. Не обошли вниманием и Португалию, где Трубин и Судаков дебютировали под руководством Жозе Моуринью.

Ливерпуль одолел Эвертон с Миколенко, а украинец нарвался на критику легендарного Уэйна Руни – будто глубокая позиция Виталия позволила потянуть линию офсайда, благодаря чему Экитике забил победный мяч. Зинченко вышел в составе Ноттингема против Бернли, здорово проявил себя в атаке, но не очень отыграл в защите, в частности, едва не став автором автогола, когда пытался спасти после удара Энтони.

Судаков забил, но Бенфика не победила в дебютном матче Моуринью на Да Луж – Трубин пропустил на последних минутах

К слову, Александр попал в заявку "лесников" на Лигу Европы – украинца внесли в список вместо травмированного Ола Айна. А Егор Ярмолюк привычно сыграл в составе Брентфорда, который продолжает страдать – теперь поражение от Фулхэма (1:3). Украинец, правда, уже попал на радары Тоттенхэма, который возглавляет его экс-тренер – Томас Франк.

А Бенфика с Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым дебютировала под руководством Жозе Моуринью разгромной победой над Авешом. Интересно, что именно Судаков забил свой первый гол в составе "орлов", а португальские СМИ уже начали называть украинца "маэстро". Обо всем этом подробнее смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".