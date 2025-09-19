"Футбол 24" обсудил первый матч Лиги чемпионов сезона 2025/26 для португальской Бенфики, где выступают Трубин и Судаков. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.

После сенсационного поражения от азербайджанского Карабаха (2:3) руководство португальской Бенфики приняло решение отправить в отставку Бруну Лаже. В начале встречи "орлы" вели в счете 2:0, однако впоследствии позволили скромному по европейским меркам клубу трижды пробить Трубина. Историческую победу Карабаху принес другой украинец – Алексей Кащук, который вышел со скамейки запасных.

Несмотря на три пропущенных мяча, португальское профильное издание A Bola признало Анатолия Трубина лучшим игроком в составе Бенфики, оценив его в 7 баллов. Георгий Судаков, который впервые сыграл в стартовом составе "орлов", получил лишь 5 баллов, несмотря на два оформленные ассисты. Стоит добавить, что одно результативное действие (пас на Павлидиса) у украинца УЕФА не засчитала из-за рикошетов от защитников Карабаха.

Во втором туре Бенфика отправится в гости к Челси. И "орлы" полетят в Лондон уже под руководством Жозе Моуринью, который 25 лет назад дебютировал как тренер именно с лиссабонским клубом. Добавим, что на момент записи видео еще не было официального объявления португальца. Подробнее обо всех этих событиях – в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

