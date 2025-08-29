Полузащитник Шахтера Георгий Судаков, похоже, уже совсем близок к подписанию контракта с Бенфикой.

Георгий Судаков переходит в Бенфику, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Сумма трансфера составляет 27 миллионов евро фиксированным платежом, еще 5 миллионов предусмотрено бонусами. Кроме того, Шахтер получит более 20% от будущей перепродажи футболиста.

Шахтер официально объявил о переходах одноклубника Неймара и еще одного бразильца

В составе лиссабонского клуба украинец будет выступать под 10-м номером. Под этим номером выступали легенда мирового футбола Эусебио, нынешний президент Руй Кошта, а также Пабло Аймар.

22-летний хавбек является воспитанником донетчан и выступал за первую команду с 2020 года. За это время он провел 146 матчей, забил 33 мяча и отметился 19 ассистами.

Теперь Судаков, похоже, станет частью Бенфики, которая в этом сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов вместе с Реалом, Челси, Байером, Ювентусом, Наполи, Аяксом, Карабахом и Ньюкаслом.

Шахтер в свою очередь получил путевку в основную стадию Лиги конференций после победы над Серветтом.

Напомним, что за Бенфику уже выступает один украинец – бывший голкипер Шахтера Анатолий Трубин.

