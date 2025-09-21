Судаков оформил достижение, которого ждал 4 года – в жизни украинца произошло еще одно невероятное событие
Полузащитник "орлов" Георгий Судаков прокомментировал дебютный гол за Бенфику в своих соцсетях.
20 сентября Бенфика на выезде обыграла АВС Авеш (3:0) в матче 6-го тура чемпионата Португалии. В стартовом составе "орлов" вышел украинский хавбек Георгий Судаков, а на 45+3 минуте он отметился дебютным голом за новую команду.
Дебютный гол Судакова и "сухая" игра Трубина в дебюте Моуринью в видеообзоре матча Авеш – Бенфика – 0:3
Георгий поделился впечатлениями от игры в своем Instagram, заявив, что произошло еще одно важное событие о котором болельщики узнают позже. Интересно, что после матча Георгий Судаков рассказал о рождении дочери.
Также Георгий прокомментировал свой выигрыш награды лучшего игрока матча за игру против АВС. Украинец отметил, что последний раз в чемпионате он получал такую награду еще четыре года назад.