Бенфика долгое время не могла поразить ворота Риу Аву в домашнем матче. На 86-й минуте "орлам" наконец удалось пробить "стену" соперника: украинец Георгий Судаков забил свой второй гол за Бенфику.

Судаков в одно касание замкнул передачу Лукебакио с правого полуфланга – и забил. Через несколько минут Жозе Моуринью заменил Георгия на Баррейро, после чего Бенфика пропустила. На 90+2-й минуте Риу Аву удалось сравнять счет.