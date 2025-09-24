Сегодняшний поединок первого тура чемпионата Португалии между Бенфикой и Риу Аве пришлось ждать почти два месяца – его перенесли на сентябрь из-за участия лиссабонцев в еврокубках. Еще недавно была информация, что Георгий Судаков останется вне игры: на момент первоначальной даты встречи украинец не был в заявке "орлов". Однако ситуация изменилась – лига дала разрешение внести хавбека в список игроков на матч. Вместе с ним шанс выйти на поле получил и еще один новичок, Доди Лукебакио, который как раз вовремя завершил свое восстановление после травмы.

Судаков оформил достижение, которого ждал 4 года – в жизни украинца произошло еще одно невероятное событие

В стартовом составе Бенфики вышли сразу два украинца – Судаков и голкипер Анатолий Трубин. Для "орлов" это стал лишь второй матч под руководством нового тренера Жозе Моуринью, который начинает выстраивать собственную модель игры в новом клубе.

Бенфика начала матч с ожидаемо высоким прессингом, ведь команда украинцев относится к лидерам чемпионата, тогда как ее соперник болтается среди аутсайдеров.

Судаков сразу начал приносить пользу "орлам", активно обостряя игру впереди. Украинец часто владел мячом на чужой половине и заставлял оборону Риу Аве нервничать. Уже на стартовых минутах против него сфолили в центре поля, а после подачи с углового в исполнении Георгия мяч пролетел сквозь всю толпу в штрафной площади гостей. На экваторе тайма хавбек получил шанс пробить с разворота метров с 14, и удар заблокировали. Судакову доверяли и стандарты. Что касается острых передач украинца, то большинство его попыток не приносили результата.

Зато Трубина почти не было заметно – Риу Аве играл преимущественно в защите, поэтому серьезных вызовов для украинского вратаря не возникало. Лишь однажды он продемонстрировал свою бдительность.

В конце первого тайма Бенфика вполне могла выйти вперед. После очередного углового от Судакова с левого фланга оборона гостей еще сумела выбить мяч, и уже через мгновение он отскочил точно под удар Эурснесу. Норвежец с лету зарядил с линии штрафной, нацеливаясь в левый нижний угол, но кожаный пролетел совсем рядом со стойкой – в таком настроении команды и ушли на перерыв.

Уже с первых минут второго тайма Судаков дважды навешивал с левого угла, но оба стандарта не стали угрозой для ворот Риу Аве. На 55-й минуте "орлы" имели перспективный момент: Даль подал слева, мяч вынесли. Несколькими секундами позже Силва сделал кросс с другого фланга, и Павлидис пробил головой с линии вратарской, но Мишта совершил великолепный сейв.

Судаков продолжал подавать стандарты, но они не приносили опасности. На 60-й минуте Бенфика организовала момент без украинца: Антонио Силва после скидки Отаменди с правого фланга пробил головой с линии вратарской – защитник успел вынести, однако повтор показал, что мяч полностью пересек линию ворот. Трибуны уже праздновали гол, но арбитры проверили момент и отменили взятие ворот: аргентинский ветеран перед пасом случайно наступил сопернику на ногу. Счет остался 0:0.

António Silva | Benfica 1-0 Rio Ave pic.twitter.com/zsFRosrqhl — Goals (@Goals360hub) September 23, 2025

На экваторе второго тайма Бенфика все больше времени проводила в чужой штрафной и даже имела две возможности, однако мяч в сетку ворот Риу Аве так и не попал. Последняя десятиминутка основного времени могла ознаменоваться ассистом Судакова – Скельдеруп получил пас от Георгия в чужой штрафной, но не сумел переиграть соперника в дуэли один на один. Бенфика значительно прибавила темпа по сравнению с первым таймом, оборона Риу Аве уже "пошатнулась", однако качественного завершающего удара пока не хватает.

Казалось, что возвращение Моуринью на Да Луж завершится ничьей против аутсайдера, однако Судаков так не думал. Он забил уже во втором матче подряд под руководством Моуринью! Лукебакио совершил рывок правым флангом, прострелил от лицевой – и наконец пас дошел до адресата. Георгий точно пробил в касание с около семи метров – 1:0! Почти сразу Жозе заменил Судакова.

И уже в следующей контратаке побеспокоил Анатолия Трубина Андре Луис: он сместился с правого фланга в центр и точно пробил с около 15 метров в дальнюю левую девятку. Этот результат и стал окончательным – 1:1 в Лиссабоне.

Моуринью в Бенфике: почему Судаков и Трубин получили легенду, но уже не топ-тренера