Полузащитник Бенфики Георгий Судаков отметился забитым мячом в матче против АВС.

В субботу, 20 сентября Бенфика проводит выездной матч португальской Примейры против клуба АВС. В стартовый состав "орлов" попали двое украинских футболистов – Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

В компенсированное к первому тайму время Судаков отличился дебютным голом за португальский клуб. Украинец мощным ударом добил мяч в ворота после прохода от Павлидиса.