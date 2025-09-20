Судаков забил дебютный гол за Бенфику в первом матче Моуринью (ВИДЕО)
Полузащитник Бенфики Георгий Судаков отметился забитым мячом в матче против АВС.
В субботу, 20 сентября Бенфика проводит выездной матч португальской Примейры против клуба АВС. В стартовый состав "орлов" попали двое украинских футболистов – Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
В компенсированное к первому тайму время Судаков отличился дебютным голом за португальский клуб. Украинец мощным ударом добил мяч в ворота после прохода от Павлидиса.
