"Самое главное, что мы победили в обоих поединках, очень тяжелые игры были. Сделали шаг вперед, теперь готовимся на Италию, этот матч решит судьбу путевки на Евро. Очень приятно играть за национальную сборную, а когда забиваешь, то это дает тебе двойные эмоции. Но главное, чтобы выигрывала команда.

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Сергей Ребров на тренировках делает акцент на прессинге, выходе из обороны, мы хотим постоянно играть с мячом. Но у нас мало времени на подготовку к играм, поэтому сложно отработать все. Если успеваем отработать что-то конкретное – супер.

Какие матчи в отборе запомнились? Все игры были принципиальными и важными. Возможно, с Италией (1:2), из-за моей ошибки… Наверное, самым эмоциональным был матч с Северной Македонией на выезде, когда мы отыгрались с 0:2. Яркий и переломный момент был", – цитирует Судакова пресс-служба УАФ.

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