"На первое место я поставил Александра Зубкова, являющегося одним из лидеров современного Шахтера. Второй – Артем Довбик. Он хоть и выступал в нашем чемпионате только до лету, но этого ему хватило, чтобы снова претендовать на победу в референдуме.

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Третьим, по моему мнению, был еще один мой одноклубник — Артем Бондаренко, с которым всегда приятно выходить на футбольное поле. Как в клубе, так и сборной", – рассказал Зубков в интервью порталу Zbirna.com.

Напомним, Зубков и Бондаренко являются одноклубниками Георгия Судакова в Шахтере, а Довбык в начале сезона перебрался в Жирону из СК Днепр-1, где стал лучшим бомбардиром в прошлом сезоне УПЛ.

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