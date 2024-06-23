"Кто для меня является примером для подражания? Наверное, на моей позиции сейчас Кевин де Брюйне.

Судаков объяснил, чем отличается от Месси и Мудрика и успокоил относительно возможной продажи себя на Евро-2024

Также Фил Фоден и Бернарду Силва. Это – топ-3.

В истории сборной Украины? Руслан Ротань. Я больше никого не знаю. Шучу. Я просто не помню, у меня из головы сразу вылетает. Зинченко, конечно. И пусть будет Коля Шапаренко. Я просто не помню, кто раньше играл", – сказал Судаков в комментарии Tribuna.

Напомним, Георгий сыграл в обоих матчах сборной Украины на Евро-2024: в матче с Румынией (0:3) он вышел в основе и был заменен на Руслана Малиновского на 83-й минуте, а в поединке со Словакией (2:1) провел на поле весь поединок. Результативными действиями 21-летний хавбек не отличался.

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