"Я думаю, у Ваната все-таки больше шансов, потому что он является игроком атакующего звена. Сейчас он находится в неплохой форме, в хороших игровых кондициях. И за сборную играет.

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Все-таки его позиция – это нападающий, поэтому он имеет больше шансов забить. Все же команда играет на него.

Судаков все равно играет больше в оттяжке. Он творит, отбирает и забивает. Поэтому здесь преимущество больше все-таки на стороне нападающего.

Гуцуляк и Филиппов? Я думаю, у Ваната все же больше шансов выиграть гонку. Да, и Гуцуляк, и Филиппов тоже забивают, но здесь преимущество, мне кажется, наверное, все-таки у Влада", – сказал Воробей в комментарии Sport.ua.

Напомним, сейчас в бомбардирской гонке лидирует Владислав Ванат (14 голов). Вторую строчку делят Георгий Судаков и Алексей Гуцуляк (по 11 мячей). Третьим идет Александр Филиппов (10 точных ударов).

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