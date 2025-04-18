Полузащитник Шахтера Георгий Судаков и его жена Елизавета ждут второго ребенка. Об этом пара сообщила в совместном посте в социальной сети Instagram.

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"Мы уже знаем, как выглядит любовь. Она называется "дочка". Но совсем скоро мы увидим эту любовь – в новых глазах, новых ручках, новой жизни", – написал Судаков на своей странице.

К слову, Георгий и Елизавета Судаковы воспитывают дочь Милану, которой 16 апреля исполнилось 3 года.

Напомним, В текущем сезоне 22-летний полузащитник сыграл за донецкий клуб 33 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 32 млн евро.

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