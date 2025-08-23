Бенфика продолжает внимательно следить за Георгием Судаковым, сообщает record.pt. Лиссабонцы видят в хавбеке Шахтера оптимальный вариант для усиления позиции центрального атакующего полузащитника.

Впрочем, серьезным препятствием для сделки остается позиция руководства донецкого клуба. Шахтер четко обозначил свои требования и не планирует отпускать одного из своих лидеров дешевле, чем за 40 миллионов евро.

По данным источника, Бенфика параллельно рассматривает и другие варианты усиления, однако интерес к 22-летнему украинцу остается приоритетным.

Контракт Судакова с Шахтером действует до лета 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро. В сезоне 2025/2026 Судаков провел 9 матчей и отдал две результативные передачи.

