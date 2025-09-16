В матче против Карабаха в первом туре Лиги чемпионов может дебютировать в основном составе Бенфики Георгий Судаков, сообщает Record.

Наставник "орлов" Бруну Лаже остался недоволен некоторыми исполнителями Бенфики в предыдущей игре против Санта-Клары (1:1). Именно поэтому португальский специалист готов решиться впервые выпустить Судакова в стартовой одиннадцатке лиссабонцев. Также ожидается, что Анатолий Трубин займет место в воротах в этом матче.

Домашняя игра Бенфики против Карабаха состоится 16 сентября в 22:00. Трубин и Судаков могут взять реванш у азербайджанцев после досадной ничьей сборной Украины в Баку (1:1) в рамках отбора в ЧМ-2026.

