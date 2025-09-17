Хавбек Бенфики Георгий Судаков официально записал в свой актив лишь один ассист в матче против Карабаха.

Вчера, 16 сентября, Бенфика начала свой путь в основном этапе Лиги чемпионов поражением от Карабаха со счетом 2:3. В стартовом составе португальского клуба вышли сразу двое украинцев – Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

Трубин и Судаков официально остались без главного тренера после поражения в ЛЧ

Экс-хавбек Шахтера уже на 6-й минуте оформил результативную передачу с углового, которую завершил точным ударом Барренчеа. Впоследствии, на 16-й минуте, казалось, что Судаков записал в свой актив еще один ассист – после его паса мяч оказался у Павлидиса, который отправил его в ворота. Однако УЕФА официально не засчитал эту передачу украинцу, ведь перед голом мяч касался защитников Карабаха.

Таким образом, в дебютном матче Лиги чемпионов в составе Бенфики Судаков имеет лишь один ассист.

