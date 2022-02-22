"Мы уже фактически готовы максимально, на 97 процентов. Как раз оставшаяся неделя перед игрой с Металлистом 1925 позволит добрать три процента.

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Конечно, прежде всего стремимся выиграть чемпионство и Кубок Украины. В Премьер-лиге нас ждет 12 поединков, где нам следует одержать 12 побед и набрать 36 очков.

Что изменилось в игре Шахтера после зимних спаррингов? Было много тактики, и в этом плане, я думаю, мы смогли выйти на новый уровень. Прогрессируем каждый день, с каждой тренировкой и игрой, что можно заметить и по матчам, и по действиям каждого футболиста.

Относительно первого соперника в новом году... Металлист 1925 – хорошая команда, пытающаяся играть в футбол. Поединок первого круга получился сложным, поэтому на выезде будет еще труднее. Однако наша задача – отталкиваться от собственной игры. Если покажем свой футбол и максимум, то для нас это не будет проблемой", – цитирует Судакова официальный сайт "горняков".

Напомним, первый поединок Шахтера в весенней части сезона состоится в субботу, 26 февраля. Начало встречи в 17:00.

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