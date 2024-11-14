"Самый тяжелый поединок в карьере? Матч с РБ Лейпциг в Лиге чемпионов, когда мы победили 4:1 (в сезоне 2022/23, – прим.). Эта игра была для меня психологически и физически самой сложной в карьере.

Судаков пожаловался на "запугивание" со стороны сразу двух одноклубников – у звезд Шахтера дерзкие требования

Вспоминаю, как играл против Лаймера в центре, который физически был сильнее, что я просто не успевал мяч принять. Тогда понял, куда стремиться и над чем надо работать", – сказал Судаков в программе "Трендец".

Напомним, в текущем сезоне Георгий провел за Шахтер 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

Украина оконфузилась на старте отбора Евро-2025 – Суркис пропустил с углового, сын Шевченко и новичок из МЮ не помогли