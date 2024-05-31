"С приближением Евро давление на игроков возрастает, но я чувствую уверенность и надеюсь, что мы будем играть в хороший футбол.

Мудрик отговаривает Судакова от перехода в АПЛ: "Сказал мне, что я не готов"

Не удивляйтесь, если Украина хорошо выступит на Евро. Мы достигли высокого уровня, нас уважают во всем мире. Наши результаты в Германии могут быть какими угодно.

Я не могу ограничивать, куда мы можем дойти. Потенциально мы можем дойти очень далеко на турнире, и я готов к этому", – цитирует Судакова inews.co.uk.

Напомним, Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Соперниками сборной Украины по группе E будут Бельгия, Словакия и Румыния.

Сборная Украины провела первую тренировку на пути к Евро-2024 – две звезды занимались отдельно