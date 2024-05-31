Судаков удивил шансами сборной Украины на Евро-2024
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков поделился мыслями относительно перспектив национальной команды на чемпионате Европы.
"С приближением Евро давление на игроков возрастает, но я чувствую уверенность и надеюсь, что мы будем играть в хороший футбол.
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Не удивляйтесь, если Украина хорошо выступит на Евро. Мы достигли высокого уровня, нас уважают во всем мире. Наши результаты в Германии могут быть какими угодно.
Я не могу ограничивать, куда мы можем дойти. Потенциально мы можем дойти очень далеко на турнире, и я готов к этому", – цитирует Судакова inews.co.uk.
Напомним, Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Соперниками сборной Украины по группе E будут Бельгия, Словакия и Румыния.
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