Полузащитник Бенфики Георгий Судаков попал в исторический список игроков после гола в ворота АВС Авеш (3:0).

20 сентября Бенфика обыграла АВС Авеш в матче 6-го тура Примейры. В этом поединке Георгий Судаков отметился дебютным голом за "орлов" и стал шестым украинцем, который забивал в элитном дивизионе Португалии.

Украинцы, которые забивали в португальской Примейре

1. Сергей Кандауров (Бенфика) – 67 матчей, 12 голов

2. Роман Яремчук (Бенфика) – 25 игр, 6 голов

3. Сергей Щербаков (Спортинг) – 25 поединков, 5 голов

4. Сергей Ателькин (Боавишта) – 10 матчей, 3 гола

5. Орест Лебеденко (Визела) – 54 матча, 2 гола

6. Георгий Судаков (Бенфика) – 2 игры, 1 гол

Напомним, Судаков перебрался в Бенфику летом из донецкого Шахтера. В текущем сезоне украинец провел 3 игры за португальский клуб, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

