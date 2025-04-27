Ювентус стремится подписать полузащитника сборной Украины. Георгий Судаков является одним из вариантов, на который серьезно нацелились в Турине.

Итальянский клуб, который до сих пор не гарантировал себе выход в Лигу чемпионов, планирует провести реструктуризацию состава, а хавбек Шахтера является приоритетным вариантом для усиления состава, сообщает TuttoJuve. На усиление состава уже запланировали 100 миллионов евро, а сумма может возрасти в случае продажи Влаховича, Дугласа Луиса или кого-то из молодых игроков еще на 40-50 млн.

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Источник отмечает, что Судаков будет главной целью на летнее трансферное окно. В итальянском клубе ценят молодой и динамичный профайл футболиста и считают, что он может оживить состав туринцев. Ювентус готов отдать за 22-летнего украинца сумму от 30 до 40 миллионов евро. Конкурентами за Георгия называют Наполи и Брентфорд.

Кроме Судакова, итальянский клуб интересуется нападающим Наполи Виктором Осимхеном и словенским форвардом РБ Лейпциг Бенжамином Шешко. Среди других мечтаний – Сандро Тонали (Ньюкасл) и Матео Ретеги (Аталанта). К слову, сейчас Ювентус занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А, имея 50 очков. Расстояние команды от зоны Лиги чемпионов составляет один балл.

Напомним, в текущем сезоне Георгий Судаков провел 35 матчей за клуб, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт хавбека с Шахтером рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.

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