"Чувствую, что Ребров мне доверяет? Да, чувствую. Конечно, когда ты играешь под его руководством все матчи в составе, почти без замен то, конечно, ты понимаешь, что тебе доверяют. И я надеюсь, что оправдываю это доверие.

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Отличия Шевченко и Реброва? Наверное, Сергей Станиславович больше такой эмоциональный, больше живой в плане работы с командой. Постоянно хочет что-то подсказать, проводит теорию, сам рассказывает, показывает, больше живет этим делом.

А Андрей Николаевич, наверное, более сдержанный – это то, что я помню. И больше как раз его помощники работали, а он уже отдельно какие-то свои детали вносил и показывал что-то. Не откажусь от слов, что Шевченко меня не так сильно научил? Не отказываюсь. Я уже говорил, что он просто более сдержанный был. На тот момент, когда я поехал в сборную, то ко мне относились не как к основному футболисту и на мне не делали какой-то акцент.

Мне что-то рассказывали, показывали, но, скажем так, я не был главной целью Андрея Николаевича, чтобы он мне что-то донес. Да, что-то подсказывал, что-то показывал, но я не могу сказать, что прям какой-то вклад был", – поделился Судаков в интервью Sportarena.

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