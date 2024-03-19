– Если придет приглашение из Жироны, ты согласишься туда поехать играть? Если они скажут: "Мы готовы заплатить 50 млн долларов".

– Наверное, соглашусь. Они в следующем году будут играть в Лиге чемпионов. Ну тут такой, сложный вопрос.

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– А если будет, например, предложение из всех пяти топ-чемпионатов, и выбор будет за тобой – в какой чемпионат пойдешь?

– Наверное, самый высокий уровень – это Англия. Но Испания нравится", – сказал Судаков в программе "Трендец".

Напомним, Жирона идет в турнирной таблице Ла Лиги на третьей строчке, набрав 62 очка. За основу каталонцев сейчас выступают Артем Довбик и Виктор Цыганков, а Дмитрий Мельниченко защищает цвета второй команды "бело-красных".

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