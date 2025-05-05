Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков прокоментировал ничью между Металлистом и Металлистом 1925 (2:2) в рамках Первой лиги.

Харьковские клубы сыграли вничью в матче 5-го тура Чемпионской группы Первой лиги. Звездный хавбек Шахтера Георгий Судаков прокомментировал итог поединка на официальной странице Металлиста в Instagram.

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"Рад видеть, что Металлистов хватает на всех... Но сердце, по-прежнему, за настоящий", – написал Судаков.

Стоит отметить, что Георгий Судаков является воспитанником Металлиста, он находился в структуре клуба с 2014 по 2016 гг. Сейчас "желто-синие" занимают 6-е место в турнирной таблице Первой лиги, а другой харьковский клуб – Металлист 1925 находится на третьей позиции чемпионата.

Напомним, после победы Металлиста над Металлистом 1925 (1:0) в апреле, полузащитник Шахтера написал в комментариях: "Поздравляю с победой, настоящий Металлист". Эти слова не понравились президенту Металлиста 1925 Владимиру Носову, который ответил: "Поздравляю с большим количеством успешных подборов головой".

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