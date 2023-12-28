"Если вам кто-то скажет, что в 21 год ему некуда расти в лучшем клубе страны, то это будет очень странно. Также я не согласен, что у нас такой уж плохой чемпионат. Вы же видите, что о чемпионстве сейчас мечтают не меньше п команд.

Судаков – о потенциальном уходе из Шахтера: "Пример Цыганкова и Довбика показателен, но мы видим, каким стал Мудрик"

Да, конечно, после Лиги чемпионов, после возвращения из сборной на УПЛ непросто переключаться. Прежде всего на пустые стадионы, хотя мы все прекрасное понимаем и не перестаем благодарить наших защитников за то, что вообще имеем возможность играть в футбол.

К сожалению, у нас еще хватает команд, которые выходят на поле с одним мнением – не дать сыграть сопернику. С таким вообще не интересно. Да, надо уметь побеждать в разных ситуациях, иногда это не удается, но мне жаль тех игроков, которые не могут развивать свои футбольные навыки. Это, пожалуй, главный минус УПЛ», – сказал Судаков. Zbirna.com.

Напомним, в текущем сезоне Георгий провел за Шахтер 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Судакова в Европе никто не будет спрашивать, что он хочет – что влияет на ценник украинского феномена?