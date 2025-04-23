Судаков шокировал историей с участием Коноплянки – хавбек Шахтера получил "на орехи" от легендарного украинца
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков поделился интересной историей, связанной с Евгением Коноплянкой.
– Знаешь, кстати, историю про Днепр?
– Давай, я фанат Днепра. Ну, основного.
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– Недавно в интервью рассказывал: игра была Металлист – Днепр. Я же с детства в Харькове играл. Я подавал мячи. И Металлист с Днепром – там же заруба капец была. И была контратака, мяч выходит - а я держу, не даю футболисту Днепра. Он говорит на меня: "Ты, малый" – и с матами. Как думаешь, кто этот футболист?
– Федецкий?
– Коноплянка. Я потом ему вспоминал, когда уже в Шахтере был. Он такой: "Нет-нет-нет", – рассказал Судаков в эфире юмористической программы "Львы на джипе".
Добавим, что в этом сезоне Судаков забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах за Шахтер.