– Знаешь, кстати, историю про Днепр?

– Давай, я фанат Днепра. Ну, основного.

Шахтер определил стоимость Судакова – хавбек сборной Украины на пороге трансфера в Европу

– Недавно в интервью рассказывал: игра была Металлист – Днепр. Я же с детства в Харькове играл. Я подавал мячи. И Металлист с Днепром – там же заруба капец была. И была контратака, мяч выходит - а я держу, не даю футболисту Днепра. Он говорит на меня: "Ты, малый" – и с матами. Как думаешь, кто этот футболист?

– Федецкий?

– Коноплянка. Я потом ему вспоминал, когда уже в Шахтере был. Он такой: "Нет-нет-нет", – рассказал Судаков в эфире юмористической программы "Львы на джипе".

Добавим, что в этом сезоне Судаков забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах за Шахтер.

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