Скромному АВШ Авеш несказанно повезло. Когда бы еще матч аутсайдера португальской лиги вызывал такой интерес, как сегодня? Но дебют Моуринью в Бенфике после паузы в четверть века привел зрителей на этот небольшой стадиончик севера страны. За игрой следили не только в Португалии, но и в Украине и многих других уголках планеты. Тренер, может, уже и не топ, но точно – легенда футбола.

Моуринью пошел на компромисс ради контракта с Бенфикой – в соглашении есть один интересный пункт

Бенфика могла утешить нового наставника уже на 2-й минуте, когда Иванович с хорошей позиции не попал в дальний угол. Через 10 минут мяч таки побывал в воротах хозяев. Судаков начал атаку, которую завершил все тот же Иванович. Только вот незадача – мяч перед прострелом Даля полностью вышел за пределы поля.

Франьо не уставал и в дальнейшем нагнетать атмосферу впереди. На 19-й минуте он едва не заработал пенальти в борьбе с защитником – VAR поскупился на 11-метровый. Во второй половине тайма вездесущий хорват вновь напомнил о себе. Мастерски обыграл голкипера и с острого угла катил в пустые, однако на линии ворот оказался соперник.

А что Судаков? Украинец регулярно начинал атаки Бенфики, однако сам не спешил искать момент для удара. На 21-й минуте Георгий заработал очень перспективный штрафной метров за 22 от ворот. Но даже здесь уступил право удара колумбийцу Риосу. Тот подарка не оценил и бездарно запустил мяч где-то за пределы арены.

Авеш, стоит сказать, не отсиживался в обороне. По состоянию на 30-ю минуту у обеих команд было полное равновесие по количеству атак – по 9. Более того, на 39-й минуте Трубина спасло лишь чудо – точнее, штанга – после классного удара Томане с линии штрафной площадки. Моуринью заметно нервничал, маневрируя в своей технической зоне.

И тогда Судаков несколько успокоил наставника. Уже в компенсированное время у ворот хозяев возникла суматоха, первый удар Георгия заблокировал защитник, однако вторым выстрелом украинец таки прошил оборону и голкипера Авеша из района 11-метровой отметки!

Судаков забил дебютный гол за Бенфику в первом матче Моуринью (ВИДЕО)

Вскоре после перерыва лиссабонцам стало дышать еще легче. Сперва едва не оформил дубль Судаков. Наш легионер красиво крутил в дальний верхний, но Симау выполнил не менее красивый сейв. А дальше "орлы" исполняли стандарт, к которому подключился ветеран Отаменди. В борьбе на втором этаже он получил локтем в челюсть от своего визави – пенальти! Павлидис положил в самую "девятку" – 2:0 в пользу Бенфики.

Еще через пять минут за свои старания был награжден Иванович. Заброс из глубины на Павлидиса, тот прострелил с левого фланга, а Франьо на паузе расстрелял ворота. Игра сделана! Жозе на радостях аж зафутболил бутылку с водой, как в свои лучшие времена. А тогда выполнил первые две замены. При этом продолжил доверять Судакову, которого оставлял на поле до 86-й минуты. Хозяева еще имели шанс на гол престижа, но Дуарте метров с восьми не смог приложиться по мячу – и тот оказался в руках Трубина.

Комфортная победа приносит Бенфике 13 очков и поднимает команду украинцев на вторую строчку, обойдя Спортинг и Морейренсе. Выше – лишь Порту, который идет без потерь (6 матчей, 18 очков). Авеш остается на дне, имея в активе лишь один балл.

Моуринью в Бенфике: почему Судаков и Трубин получили легенду, но уже не топ-тренера