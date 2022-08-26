"Все команды очень высокого уровня. Сколько раз уже Реал выигрывал Лигу чемпионов? Это топ-клуб.

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Видел игры РБ Лейпциг в чемпионате – очень сильная команда. И Селтик, я считаю, как и все шотландские клубы, сильный и боевой. Будет сложно. С кем я хотел бы сыграть первый матч? Нет никакой разницы.

Конечно, тот факт, что домашние матчи мы будем играть не в Украине, будет влиять на нас. В родной стране гораздо выступать лучше. На игру может прийти твоя семья, например посмотреть. Надеюсь, что в Варшаве будет не меньше поддержки. Мы в это верим. В первую очередь, стремимся продемонстрировать хороший футбол для наших болельщиков и хороший результат", – цитирует Судакова официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер стал единственным представителем Украины в Лиге чемпионов. Динамо будет играть в Лиге Европы, а СК Днепр-1 – в Лиге конференций.

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