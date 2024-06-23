"Матч Бельгия – Румыния? Да, смотрели матч, конечно. Все думали о результате, но понимаем, что как бы они не сыграли, все зависит только от нас. Настраиваемся, отталкиваемся только от своей игры", – поделился Судаков на пресс-конференции.

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Дополнил партнера по сборной Максим Таловеров: "Согласен с Жориком. Считаю, что это очень хорошо, когда все зависит от нас. Это хорошо, что все зависит от нас, когда ты знаешь, что если ты получишь положительный результат, то все будет хорошо. Я считаю, что это легче".

Напомним, судьба путевки в плей-офф группы E решится 26 июня – в 19:00 параллельно начнутся матчи Украина – Бельгия и Словакия – Румыния. Сейчас у всех команд по 3 очка, а "сине-желтые" занимают последнее место в квартете из-за худшей разницы мячей.

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