Полузащитник Шахтера Георгий Судаков продолжает собирать вокруг себя топ-клубы из разных уголков Европы.

Ливерпуль и Манчестер Сити готовы сойтись в трансферной борьбе за 22-летнего украинца, утверждает TodoFichajes.

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Судакова несколько месяцев связывали с Наполи, который начал переговоры с Шахтером. Впрочем, вряд ли партенопейцы выдержат конкуренцию, если в игру вступят богатые гранды АПЛ. Ливерпуль и Манчестер Сити присылали скаутов смотреть на Судакова в матчах основного этапа Лиги чемпионов. Хавбек Шахтера оформил 1 гол и 2 результативные передачи в 8 турах.

Добавим, что действующий контракт Судакова с "горняками" рассчитан до конца 2028 года, а цена по Tranfermarkt составляет 32 млн евро.

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