Судаков провел первую тренировку в Бенфике – знакомство с партнерами и встреча с Трубиным и тренером (ФОТО)
Георгий Судаков постепенно привыкает к атмосфере в новом коллективе.
Вчера, 30 августа, стало известно о переходе хавбека Шахтера Георгия Судакова в португальскую Бенфику.
Сегодня пресс-служба клуба опубликовала подборку фото с первой тренировки украинца. На снимках Судаков тренируется, знакомится с одноклубниками и встретился с партнером по сборной Украины Анатолием Трубиным. Бенфика даже посвятила этому отдельный пост, подписав его украинским флагом.
Напомним, что клубы согласовали аренду хавбека с обязательным выкупом на общую сумму 27 млн евро, а также разнообразными бонусами.
