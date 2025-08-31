Вчера, 30 августа, стало известно о переходе хавбека Шахтера Георгия Судакова в португальскую Бенфику.

Судаков официально стал игроком Бенфики – известны детали долгожданного трансфера

Сегодня пресс-служба клуба опубликовала подборку фото с первой тренировки украинца. На снимках Судаков тренируется, знакомится с одноклубниками и встретился с партнером по сборной Украины Анатолием Трубиным. Бенфика даже посвятила этому отдельный пост, подписав его украинским флагом.

Напомним, что клубы согласовали аренду хавбека с обязательным выкупом на общую сумму 27 млн евро, а также разнообразными бонусами.

O primeiro treino no Benfica Campus! pic.twitter.com/qG3sk6gjDZ — SL Benfica (@SLBenfica) August 31, 2025

