Хавбек Бенфики Георгий Судаков не сможет принять участие в следующем матче своей команды.

Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков не сыграет в перенесенном поединке 1-го тура чемпионата Португалии против Риу Аве, сообщает O Jogo.

Судаков стал шестым украинцем, который забил гол в чемпионате Португалии

Причина отсутствия Судакова связана с регламентом соревнований: на момент первичного назначения матча украинский хавбек еще не был официально зарегистрирован в составе команды. Наряду с ним этот поединок пропустит и другой новичок Бенфики Доди Лукебакио, который сейчас проходит восстановление после травмы.

Перенесенный матч Бенфика – Риу Аве запланирован на вторник, 23 сентября, начало в 22:15.

