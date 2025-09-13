Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков поделился впечатлениями от первого матча в составе "орлов",

В пятницу, 12 сентября, Бенфика сыграла вничью с Санта-Кларой – 1:1. Новичок "орлов" Георгий Судаков провел свой дебютный матч за португальский клуб, выйдя на замену на 72-й минуте

"Судаков играл, не зная имен партнеров по команде": наставник Бенфики – о дебюте украинца и потере очков

Футболист поделился впечатлениями от игры в своем Instagram. Георгий опубликовал пост на португальском языке.

"Мои первые шаги дома на Эштадиу да Луж, невероятная атмосфера, спасибо за теплый прием болельщикам Бенфики", – написал Судаков.

Напомним, Георгий Судаков перебрался в Бенфику из Шахтера на правах аренды с опцией обязательного выкупа за 27 миллионов евро с дополнительными бонусами. Сейчас Бенфика занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Трубин не смог подарить Судакову победный дебют, пропустив на последних минутах от Санта-Клары