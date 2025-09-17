Судаков прокомментировал неудачный старт Бенфики в ЛЧ: "Надо взять на себя ответственность"
Полузащитник Бенфики Георгий Судаков поделился мыслями относительно домашнего поражения своей команды в 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов от Карабаха (2:3).
"Было сложно. Нам нужно собраться с мыслями. Сперва следует проанализировать то, что произошло, взять на себя ответственность, смотреть вперед и упорно работать.
Судаков узнал официальный вердикт УЕФА по второму ассисту в матче ЛЧ – неутешительные новости
Причина поражения? Не знаю, мы контролировали игру и забивали голы. Потом игра поменялась, не знаю почему. Карабах сделал немного, но каждая контратака давалась нам тяжело. Второй тайм получился слабым, нам нужно отреагировать, двигаться дальше и сыграть лучше в следующем матче", – цитирует Судакова а A Bola.
Напомним, что в этом поединке Георгий Судаков оформил два ассиста, однако второй результативный пас не был засчитан УЕФА. После матча также был уволен главный тренер Бенфики Бруну Лаже.
Карабах шокировал Бенфику в украинском шоу на Да Луж, Опорочив Судакову дебют мечты – Кащук принес победу после 0:2