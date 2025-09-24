Бенфика не смогла обыграть дома Риу Аве. На 86-й минуте Судаков открыл счет, замкнув передачу Лукебакио с правого полуфланга, после чего был заменен. Уже в компенсированное ко второму тайму время сопернику удалось сравнять счет.

Гол Судакова в видеообзоре матча Бенфика – Риу Аве – 1:1

Тем не менее, украинский полузащитник был признан лучшим игроком встречи и получил соответствующий приз. Однако, судя по выражению лица Георгия, эта награда его не порадовала. И это понятно, учитывая результат матча.

Эта потеря очков стоила Бенфике второго места в турнирной таблице. "Орлы" – третьи и отстают от лидера Порту на 4 очка.

