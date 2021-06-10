Полузащитник Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков рассказал, что за первые заработанные в Металлисте деньги купил себе новые бутсы.

"Первые футбольные деньги заработал в 11 лет. В Металлисте мне впервые заплатили стипендию 500 гривен. Через два месяца я собрал необходимую сумму и отправился в магазин, чтобы купить новые бутсы за 750 гривен.

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Этот момент я запомню навсегда, ведь раньше играл в обуви, которую мне кто-то отдавал. А здесь – прямо из магазина! Сколько у меня сейчас пар бутс? Много, у меня же контракт с Adidas. На Евро взял с собой две пары. Надеюсь, пригодятся не только на тренировках", – сказал Георгий Судаков в интервью Команда №1.

Напомним, 18-летний полузащитник Шахтера впервые сыграл в футболке сборной Украины в матче против Бахрейна, а в контрольном поединке против Северной Ирландии вышел на замену на 72-й минуте.

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