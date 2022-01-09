"Конечно, всегда так было и есть: "Малой, быстрее с мячом". Если футболисты видят, что ты стараешься, но что-то не выходит, они поддержат. Ты можешь перекрывать этим трудом отношение к тебе.

Брентфорд сделал Шахтеру новое предложение по Мудрику, – 90min

Кто больше всех "пихает" на поле? Стёпа (Степаненко – прим.), бывало, мог. Но приняли нормально. Коля Матвиенко подсказывал, Марлос, тот же Стёпа. У меня не было с этим проблем. Да, я могу в чем-то ошибаться, но не было такого, что я не буду стараться", – поделился Судаков в интервью официальном YouTube-канале Шахтера.

Добавим, что Георгий провел 14 матчей за Шахтер в текущем сезоне, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассистент.

У Баварії та Шахтаря – спільний нічний жах: драматичне повернення Бундесліги і одразу два історичні рекорди