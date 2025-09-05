"Это была инициатива клуба. Я вообще об этом ничего не знал.

Я видел, что есть свободный десятый номер и мне в сообщениях много писали еще до того, как я перешел, что ты наша будущая "десятка", однако я в это не верил до последнего.

Но потом, когда я познакомился со спортивным директором Руем Брашем – он прилетел к нам на игру в Женеву... Когда мы после матча сидели все вместе, согласовывали какие-то условия, просто общались, когда мы уже официально пожали руки и решили, что я футболист Бенфики, он сообщил, что у них с президентом Руем Коштой есть для меня сюрприз. "Президент играл под этим номером и он не каждому футболисту может его дать", – заявил Браш.

Я сказал, что для меня это уважение, это невероятно, что я буду играть под этим номером, – сказал Судаков в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, полузащитник Шахтера Георгий Судаков перешел в Бенфику в аренду за 6,75 миллионов евро с обязательным пунктом выкупа контракта за 20 миллионов и 250 тысяч.

