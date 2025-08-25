Судаков принял решение относительно своего будущего в Шахтере – на украинца охотится Бенфика
Звезда Шахтера Георгий Судаков заявил руководству "горняков", что хочет покинуть команду.
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков желает покинуть Шахтер. Об этом сообщает Record.
Судаков в фокусе Бенфики – Шахтер выставил жесткие условия
22-летний звездный хавбек недоволен ценником, который на него повесил донецкий клуб и считает, что это отпугивает потенциальных покупателей.
Судаков желает воссоединиться в Бенфике с Анатолием Трубиным, но на пути этому трансферу до сих пор стоит цена, которую требует Шахтер. Именно поэтому Георгий провел разговор с руководством "горняков", желая ускорить свой уход из команды.
Напомним, что в сезоне 2024/25 Судаков забил 15 голов и отдал 6 ассистов за 37 матчей во всех турнирах за Шахтер. Аналитики портала Transfermarkt оценивают игрока в 32 млн евро, но "горняки" требуют значительно большей суммы за своего лидера.
