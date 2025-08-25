Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков желает покинуть Шахтер. Об этом сообщает Record.

Судаков в фокусе Бенфики – Шахтер выставил жесткие условия

22-летний звездный хавбек недоволен ценником, который на него повесил донецкий клуб и считает, что это отпугивает потенциальных покупателей.

Судаков желает воссоединиться в Бенфике с Анатолием Трубиным, но на пути этому трансферу до сих пор стоит цена, которую требует Шахтер. Именно поэтому Георгий провел разговор с руководством "горняков", желая ускорить свой уход из команды.

Напомним, что в сезоне 2024/25 Судаков забил 15 голов и отдал 6 ассистов за 37 матчей во всех турнирах за Шахтер. Аналитики портала Transfermarkt оценивают игрока в 32 млн евро, но "горняки" требуют значительно большей суммы за своего лидера.

