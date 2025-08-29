Полузащитник Шахтера Георгий Судаков все ближе к завершению своего трансфера в лиссабонскую Бенфику.

Португальские журналисты "поймали" Судакова, который уже прибыл в Лиссабон ради завершения трансфера в Бенфику, сообщает Vai Benfica.

Правда, расспросы работников СМИ не дали никакого результата – Георгий промолчал всю дорогу к машине. Позже Фабрицио Романо запостил фотографию из самолета – Судаков отправился в Португалию самолетом вместе с агентом Вадимом Шаблием.

Напомним, что за переход Георгия Шахтер получит 27 миллионов евро фиксированным платежом, еще 5 миллионов предусмотрено бонусами, а также 20% от будущей перепродажи. В этом сезоне Судаков успел отметиться 2 ассистами в 10 матчах.

A chegada de Sudakov a Portugal para reforçar o Benfica ️

