"Грузия – это хорошая команда, хорошая сборная, у которой очень качественные футболисты. Первая игра показала, насколько они техничны в атаке.

Зинченко озвучил рецепт успеха Украины на матч Лиги наций с Грузией: "Нет места для ошибок"

Мы понимаем, насколько эта игра важна для нас, будем готовиться к ней. Попробуем сделать все, чтобы достичь положительного результата.

Я в Шахтере живу с грузином в комнате – с Азаровым. Он говорит, что на стадионе в Батуми будет невероятная атмосфера. Также общались с Гочолейшвили (нынче выступает в аренде в Копенгагене, – прим.), шутили. Он хочет результата для своей сборной", – сказал Судаков в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, дуэль между Грузией и Украиной состоится в Батуми на AdjaraBet Arena 16 ноября. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени. Первая игра между командами завершилась минимальной победой команды Сергея Реброва.

"Кого он тренировал?": Коноплянка высмеял экс-тренера сборной Украины