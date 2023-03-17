"Трудно что-то говорить. Это футбол, много работы впереди, цели не меняются. Спасибо команде за это путешествие, этот дух, это удовольствие и бешеный задор.

УЕФА вынес вердикт Шахтеру после поражения 1:7 от Фейеноорда

Большое спасибо болельщикам за поддержку! На каждую игру мы выходили ради вас и наших воинов", – написал Судаков на своей странице в Instagram.

Заметим, что Шахтер завершил свое еврокубковое путешествие, разгромно проиграв Фейеноорду (1:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

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