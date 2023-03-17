Судаков посвятил ВСУ и болельщикам выступления Шахтера в еврокубках: "На каждую игру мы выходили ради вас"
12:00 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков высказался относительно ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Фейеноорда.
завершено
24’ Оркун Кёкчю
38’ Оркун Кёкчю
49’ Усама Идрисси
60’ Усама Идрисси
67’ Данило
Кевин Келси 87’
24’ Оркун Кёкчю
38’ Оркун Кёкчю
49’ Усама Идрисси
60’ Усама Идрисси
67’ Данило
87’ Кевин Келси
"Трудно что-то говорить. Это футбол, много работы впереди, цели не меняются. Спасибо команде за это путешествие, этот дух, это удовольствие и бешеный задор.
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Большое спасибо болельщикам за поддержку! На каждую игру мы выходили ради вас и наших воинов", – написал Судаков на своей странице в Instagram.
Заметим, что Шахтер завершил свое еврокубковое путешествие, разгромно проиграв Фейеноорду (1:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
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