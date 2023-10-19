"Взаимосвязь на поле с Михаилом Мудриком? Все знают, насколько качественным футболистом он является, это игрок Челси. Прекрасно, что он начал играть в составе, вышел на новый уровень, немного адаптировался.

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Очень рад за него за то, что он забил дебютный гол за национальную сборную. Надеюсь, в дальнейшем он будет забивать еще больше", – цитирует Судакова пресс-служба УАФ.

К слову, Мудрик и Судаков забили дебютные голы за сборную Украины во время октябрьских матчей. Георгий отличился в воротах Северной Македонии, а Михаил – Мальты.

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