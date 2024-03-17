"Удивлен ли, что у Мудрика не получается в Челси так, как ожидали? Я удивлен только потому, что я большего ожидал. Но я не могу его судить. Я его только поддерживаю, могу поддержать только.

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Помнишь, мы с тобой общались два или три года назад? Ты у меня спросил тогда о Мудрике. Я сказал, что это будет невероятный футболист, невероятный талант, и у него все получится со временем. Он уже там. И мы сейчас, надеюсь, так же можем общаться и говорить, что со временем у него все получится.

Может, не его тренер, не его команда. Не то что команда, а какая-то структура другая. Но просто уже год прошел. Думаю, сейчас все только от Михаила зависит. Возможно давит ценник? Давит? А Энцо, Кайседо? Там все футболисты такие. Не знаю, возможно, давит. Не могу судить, потому что я с этим не сталкивался", – поделился Судаков на YouTube-канале Трендець.

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