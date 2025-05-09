Великолепная игра полузащитника Шахтера Георгия Судакова не осталась без внимания в Европе.

Sofascore опубликовала список игроков с самым высоким рейтингом в европейских чемпионатах. Первое место досталось Шакири и Дьокерешу, которые имеют 8,01 баллов.

Батагов может переехать в чемпионат из топ-5 – Трабзонспор уже получил предложение по украинцу

Третью строчку закрепил за собой полузащитник Шахтера Георгий Судаков с результатом в 7,92 балла. Рядом с лидером "горняков" находится еще один украинец – Алексей Паламарчук.

Вратарт Ингульца проводит феноменальный сезон. В его активе 9 "сухих" матчей и отбил шесть подряд пенальти.

"Восьмого травня Шахтар ніколи не програвав": історик "гірників" про чесність Яремченка, пам'ять Жукова, гумор Старухіна