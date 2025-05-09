Судаков попал в топ-3 лучших игроков европейских лиг – еще один украинец сенсационно разрывает престижный рейтинг
06:30 - Читати українською
Великолепная игра полузащитника Шахтера Георгия Судакова не осталась без внимания в Европе.
Sofascore опубликовала список игроков с самым высоким рейтингом в европейских чемпионатах. Первое место досталось Шакири и Дьокерешу, которые имеют 8,01 баллов.
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Третью строчку закрепил за собой полузащитник Шахтера Георгий Судаков с результатом в 7,92 балла. Рядом с лидером "горняков" находится еще один украинец – Алексей Паламарчук.
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