Полузащитник Шахтера Георгий Судаков оказался сразу в двух командах недели по итогам 4-го тура Лиги чемпионов.

Судаков стал героем матча Шахтер – Янг Бойз, в котором отметился голом и ассистом. Это отметили и статистические порталы Whoscored и Sofascore.

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По итогам 4-го тура Лиги чемпионов Георгий попал в символические сборные тура от обоих ресурсов. Отметим, что Судаков такой не один: Меньян, Фламинго, Тиллман, Рафинья, Луис Диас, Дьокереш и Куленович также попали в обе команды.

Заметим, что Георгий провел 16 матчей за Шахтер в этом сезоне во всех соревнованиях, в которых отметился 8 голами и 3 ассистами.

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