Полузащитник Шахтера Георгий Судаков еще может уехать из чемпионата Украины до конца лета.

Наполи длительное время вел переговоры с Шахтером по трансферу Георгия Судакова. Впрочем, неаполитанцы не смогли удовлетворить требования “горняков”.

Шахтер – Панатинаикос: где смотреть ответный матч квалификации Лиги Европы

Вест Хэм интересовался украинцем, даже делал запрос об условиях сделки, правда, дальнейшего развития переговоров не произошло. Как сообщает Николо Скира, Бенфика, за которую выступает Анатолий Трубин, возобновила интерес к Георгию Судакову. "Орлы" еще в мае обращали свое внимание на украинского полузащитника.

Судаков – воспитанник Шахтера. Всего за клуб он сыграл в 145 матчах, в которых забил 35 голов и отдал 25 ассистов. Transfermarkt оценивает Георгия в 32 миллиона евро. Контракт игрока с Шахтером действует до 2028 года.

Стоит отметить, что Бенфика обыграла Ниццу по сумме двух матчей Лиги чемпионов 4:0 и продолжает борьбу за попадание в основную стадию турнира.

Карпаты расписали ничью с Шахтером в грандиозном матче с 6 голами – "львы" снова огорчили Турана в компенсированное время